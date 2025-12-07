قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 سيناريوهات حاسمة.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب وسط تأمين مُكثف
اجتماع طارئ في ليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة
هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟.. عالم أزهري يوضح
فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
عدم وجود آلات مراقبة..النيابة العامة تصدر أول بيان عن واقعة غرق لاعب السباحة
رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
فن وثقافة

عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب

عمرو سلامة
عمرو سلامة
منار نور

حذّر المخرج عمرو سلامة من خطورة غياب المنافسة بين قطبي الكرة المصرية، مؤكدًا أن غياب الزمالك عن المشهد سيؤدي إلى تدهور الكرة المحلية، وانخفاض نسب المشاهدة والإعلانات، وفقدان الدوري لقيمته التسويقية بالكامل.


وقال سلامة  عبر حسابه الرسمي بـ"إكس": االأهلاوي اللي فرحان النهاردة في وقوع الزمالك هيزعل بكرة، مناخ كورة بقطب واحد بينافس فرق من غير جمهور يوصلنا لكورة مملة بلا روح بلا قيمة تسويقية.

وتابع :" ‏مصر تعدادها تضاعف في آخر عشرين سنة لكن نسبة المهتمين بالكورة قلت بشكل ملحوظ بسبب انهيار فرق جماهيرية كثير وغياب التشويق لتفوق الأهلي بسنين ضوئية لأسباب اتشرحت واتعادت كثير والجدال عليها مابيخلصش.

وأضاف: "‏مع كمان أسباب زي سهولة متابعة دوريات عالمية خلتنا نعرف قد إيه الدوري بتاعنا مقدد، مع غياب الجمهور في المدرجات اللي خلتك بتتفرج على ماتشات سامع فيها كل أصوات اللعيبة والجهاز الفني حتى لو عطسوا، بقيت لما تقلب القناة من بين سبورت لـ أون سبورت تحس أحاسيس غريبة وتشم الريحة اللي في أول محور 26 يوليو.

وأكمل: " ‏تخيل بقى كمان لو الزمالك طلع من المشهد نسبة المهتمين بالدوري المصري هتقل قد ايه؟ وقيمة الإعلانات اللي هي أهم دخل للكرة وأهم دخل للتليفزيون برا رمضان هتتهبد إزاي، بالتبعية الفلوس اللي رايحة للأندية ومنها الأهلي هتقل قد إيه؟

واختتم: " لما الفلوس تقل، والتنافس يقل، جودة اللعيبة تقل، قدرة حتى الأهلي على المنافسة الأفريقية والعالمية اللي فرحانين بيهم - ودورة كـ "ممثل لمصر" - تقل.

عمرو سلامة الزمالك الدورى المصرى

