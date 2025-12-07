محمد متولي يكشف موقف الزمالك القانوني تجاه مُطالبات اللاعبين.. و«بنتايج» مش من حقه فسخ العقد

أكد محمد متولي، المستشار القانوني لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك، أنه في حالة تأخر المستحقات يكون هناك إنذار بطلب الحصول عليها وليس إنذارًا بالفسخ.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك منح بنتايج 75% من قيمة مستحقاته، وبالتالي ليس من حقه طلب فسخ العقد، وموقف الزمالك سليم في هذا الأمر".

وأضاف: "هناك إجراء قانوني غير سليم من جانب وكيل بنتايج بطلب فسخ التعاقد لأن المدة القانونية لم تنتهِ".

وأوضح: "نسعى للوصول إلى حلول ودية مع صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي، ونحاول جدولة المديونيات مع كل الأطراف التي تطالب بالحصول على مستحقاتها".