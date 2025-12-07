قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
حرمان من الإنجاب يقود لاختطاف .. الأجهزة الأمنية تكشف لغز اختفاء طفل داخل مستشفى بسوهاج
طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو
القبض على زوجين اختطفا طفــلًا من داخل مستشفى بسوهاج
طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو

علا محمد

أكد طارق زياد، محلل أداء منتخب فلسطين، أن الفريق الفلسطيني ظهر بشكل مميز في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في الدوحة.

وأوضح طارق زياد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن جميع لاعبي المنتخب يعملون بتركيز تام بهدف واحد، وهو التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة.

وتابع زياد أن منتخب فلسطين يركز بشكل كبير على تحقيق هدفه الأسمى، وهو الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة، قائلاً: «جميع أفراد الفريق في حالة تركيز تام، وكلهم يسعون لتحقيق الهدف المطلوب».

وأشاد طارق زياد بأداء لاعب منتخب فلسطين حامد حمدان، الذي يلعب حاليًا مع فريق بتروجيت، مؤكدًا أنه يمتلك قدرة كبيرة على استلام الكرة وقيادة الفريق في الثلث الأخير من الهجوم، وقال: «حامد حمدان يمتاز بقدرته على نقل الفريق إلى الهجوم، مما ساعد على ظهور الفريق بشكل جيد في البطولة»، مؤكداً أن المركز 8 هو الأنسب له، رغم أنه يمكنه الأداء في عدة مراكز.

وفيما يتعلق بتجربة عدي الدباغ مع نادي الزمالك، تحدث زياد عن الصعوبات التي واجهها اللاعب في النادي المصري، قائلاً: «عدي الدباغ لم يحصل على المساعدة الكافية من باقي اللاعبين في الزمالك، خصوصًا مع تواجده في فريق كبير مثل الزمالك»، مضيفًا أن الدباغ عانى أيضًا من الإصابات، خاصة في الفترة التي كان مستواه فيها يتحسن مع الفريق.

وحول رحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي، قال طارق زياد: «كنا نتمنى تواجد وسام في الأهلي، لكن قرارات اللاعبين الفردية هي التي تحدد وجهتهم في النهاية»، مضيفًا أن العديد من الفلسطينيين يفرحون بتواجد لاعبيهم في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك.

وأشار زياد إلى أن العلاقة بين الفلسطينيين وأندية القمة المصرية قوية جدًا، حيث يشجع نصف الشعب الفلسطيني الأهلي، بينما يشجع النصف الآخر الزمالك، قائلاً: «من المعروف أن لدينا في فلسطين انقسامًا في تشجيع الأندية المصرية الكبرى، وهذا يعكس أهمية تلك الأندية بالنسبة لنا».

وأتم طارق زياد أن كرة القدم الفلسطينية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المنتخب الفلسطيني يظهر بشكل مشرف في بطولة كأس العرب 2025، مع التركيز على تطور اللاعبين المحليين والدوليين مثل حامد حمدان.

طارق زياد منتخب فلسطين بطولة كأس العرب 2025 محمد طارق أضا

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

المتهمين

بعد انتهاء البوم الدراسي .. القبض على 4 طلاب تعدوا على مدرس بالضرب

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

علم الإمارات

الأسرع منذ 11 شهرًا.. تحسن قوي لأداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي

خلال مناقشة التقرير

معهد التخطيط: تقرير التنمية العربية لعام 2025 يمثل مرجعًا لتحليل مستقبل أسواق العمل في المنطقة

الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 6-12-2025

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

