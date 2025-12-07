طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو

أكد طارق زياد، محلل أداء منتخب فلسطين، أن الفريق الفلسطيني ظهر بشكل مميز في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في الدوحة.

وأوضح طارق زياد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن جميع لاعبي المنتخب يعملون بتركيز تام بهدف واحد، وهو التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة.

وتابع زياد أن منتخب فلسطين يركز بشكل كبير على تحقيق هدفه الأسمى، وهو الوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة، قائلاً: «جميع أفراد الفريق في حالة تركيز تام، وكلهم يسعون لتحقيق الهدف المطلوب».

وأشاد طارق زياد بأداء لاعب منتخب فلسطين حامد حمدان، الذي يلعب حاليًا مع فريق بتروجيت، مؤكدًا أنه يمتلك قدرة كبيرة على استلام الكرة وقيادة الفريق في الثلث الأخير من الهجوم، وقال: «حامد حمدان يمتاز بقدرته على نقل الفريق إلى الهجوم، مما ساعد على ظهور الفريق بشكل جيد في البطولة»، مؤكداً أن المركز 8 هو الأنسب له، رغم أنه يمكنه الأداء في عدة مراكز.

وفيما يتعلق بتجربة عدي الدباغ مع نادي الزمالك، تحدث زياد عن الصعوبات التي واجهها اللاعب في النادي المصري، قائلاً: «عدي الدباغ لم يحصل على المساعدة الكافية من باقي اللاعبين في الزمالك، خصوصًا مع تواجده في فريق كبير مثل الزمالك»، مضيفًا أن الدباغ عانى أيضًا من الإصابات، خاصة في الفترة التي كان مستواه فيها يتحسن مع الفريق.

وحول رحيل وسام أبو علي عن النادي الأهلي، قال طارق زياد: «كنا نتمنى تواجد وسام في الأهلي، لكن قرارات اللاعبين الفردية هي التي تحدد وجهتهم في النهاية»، مضيفًا أن العديد من الفلسطينيين يفرحون بتواجد لاعبيهم في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك.

وأشار زياد إلى أن العلاقة بين الفلسطينيين وأندية القمة المصرية قوية جدًا، حيث يشجع نصف الشعب الفلسطيني الأهلي، بينما يشجع النصف الآخر الزمالك، قائلاً: «من المعروف أن لدينا في فلسطين انقسامًا في تشجيع الأندية المصرية الكبرى، وهذا يعكس أهمية تلك الأندية بالنسبة لنا».

وأتم طارق زياد أن كرة القدم الفلسطينية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المنتخب الفلسطيني يظهر بشكل مشرف في بطولة كأس العرب 2025، مع التركيز على تطور اللاعبين المحليين والدوليين مثل حامد حمدان.