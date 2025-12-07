حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل

أكد الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق التأهل من بوابة الأردن في الجولة الأخيرة، وذلك رغم التعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشدد طولان على أن الهدف الذي سجله منتخب الإمارات يُسأل عنه الفريق بالكامل، موضحًا أن الجهاز الفني سبق وأن جهز اللاعبين لمثل هذه المواقف، مؤكدًا جاهزية المنتخب للمواجهة المقبلة أمام الأردن.

ومن جانبه، أعرب مروان حمدي، صاحب هدف التعادل، عن سعادته بتسجيله هدف المنتخب، رغم شعوره وزملائه بالحزن على انتهاء المباراة بالتعادل، مؤكدًا أن ثقة اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل خلال المباراة القادمة.