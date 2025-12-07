قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد
«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025
«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟
الخبراء في «صالون الإعلام» يؤكدون: لا تنمية حقيقية دون إعلام واعٍ… والأسرة خط الأمان للمجتمع والدولة
رغم التعادل أمام الإمارات.. مروان حمدي: الفراعنة قادرون على حسم التأهل
حول حادث السبّاح يوسف.. خبير قلب يكشف: توقف الإنعاش 10 ثوانٍ فقط قد يحرم المريض من الحياة|فيديو
بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل
برق ورعد في سماء مدينة شرم الشيخ .. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار | شاهد
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل
بعثة سيدات الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لكأس العالم للأندية
مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل

رباب الهواري

أكد الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على تحقيق التأهل من بوابة الأردن في الجولة الأخيرة، وذلك رغم التعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وشدد طولان على أن الهدف الذي سجله منتخب الإمارات يُسأل عنه الفريق بالكامل، موضحًا أن الجهاز الفني سبق وأن جهز اللاعبين لمثل هذه المواقف، مؤكدًا جاهزية المنتخب للمواجهة المقبلة أمام الأردن.

ومن جانبه، أعرب مروان حمدي، صاحب هدف التعادل، عن سعادته بتسجيله هدف المنتخب، رغم شعوره وزملائه بالحزن على انتهاء المباراة بالتعادل، مؤكدًا أن ثقة اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز والتأهل خلال المباراة القادمة.

حلمى طولان منتخب مصر الثانى أخبار الرياضة كأس العرب

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H .. الآمال والتحديات

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H في السيارات الكهربائية.. الآمال والتحديات

الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي.. ماهي جائزة فيفا للسلام؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

