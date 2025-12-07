قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد
«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025
«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟
الخبراء في «صالون الإعلام» يؤكدون: لا تنمية حقيقية دون إعلام واعٍ… والأسرة خط الأمان للمجتمع والدولة
رغم التعادل أمام الإمارات.. مروان حمدي: الفراعنة قادرون على حسم التأهل
حول حادث السبّاح يوسف.. خبير قلب يكشف: توقف الإنعاش 10 ثوانٍ فقط قد يحرم المريض من الحياة|فيديو
بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل
برق ورعد في سماء مدينة شرم الشيخ .. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار | شاهد
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل
بعثة سيدات الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لكأس العالم للأندية
مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان
عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موعد عقد قران محمود بنتايج، لاعب الزمالك، على كريمة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "يوم 21 ديسمبر .. عقد قران محمود بنتايج لاعب الزمالك على كريمة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك".

كما كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن زفاف ابنة الكابتن أحمد سليمان على لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايج.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على فيسبوك: "كابتن أحمد سليمان يحتفل بزواج ابنته على لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايج نهاية هذا الشهر، ألف مليون مبروك".

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن البرازيلي خوان بيزيرا، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا، الجناح الأيسر، والفلسطينيان عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وطلب الرباعي من مسئولي الزمالك صرف مستحقاتهم في الفترة الحالية حتى لا يضطروا للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكان المغربي محمود بنتايج قد قام اليوم بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

الإعلامي أحمد عبد الباسط محمود بنتايج عقد قران محمود بنتايج الزمالك كريمة أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

منتخب مصر

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H .. الآمال والتحديات

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H في السيارات الكهربائية.. الآمال والتحديات

فيفا للسلام

الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي.. ماهي جائزة فيفا للسلام؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

فيديو

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد