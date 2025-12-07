بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن موعد عقد قران محمود بنتايج، لاعب الزمالك، على كريمة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "يوم 21 ديسمبر .. عقد قران محمود بنتايج لاعب الزمالك على كريمة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك".

كما كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن زفاف ابنة الكابتن أحمد سليمان على لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايج.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على فيسبوك: "كابتن أحمد سليمان يحتفل بزواج ابنته على لاعب الزمالك المغربي محمود بنتايج نهاية هذا الشهر، ألف مليون مبروك".

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن البرازيلي خوان بيزيرا، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا، الجناح الأيسر، والفلسطينيان عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وطلب الرباعي من مسئولي الزمالك صرف مستحقاتهم في الفترة الحالية حتى لا يضطروا للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

وكان المغربي محمود بنتايج قد قام اليوم بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.