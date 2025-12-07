«مصر لا تزال قوية».. «ميدو» يكشف أخطاء وفرص المنتخب بعد التعادل مع الإمارات بكأس العرب

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو رأيه في تعادل منتخب مصر أمام الإمارات بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وقال “ميدو” عبر منصة “شاشا”: "مروان حمدي مميز جدًا في الكرات العرضية، وتدخلات حلمي طولان كانت موفقة بوجود جابر والعراقي، وكذلك دخول أكرم توفيق في وسط الملعب".

وأضاف: "الأردن قد تريح بعض لاعبيها بعد ضمان التأهل، وهذا في مصلحة منتخب مصر، والتعادل أعاد الأمل في التأهل".

وتابع: "كان هناك اندفاع غير محسوب من منتخب مصر في بداية الشوط الثاني، واستغله منتخب الإمارات لتسجيل الهدف".

واختتم ميدو مؤكداً أن المنتخب لا يزال يمتلك فرصة قوية للعبور، بشرط الظهور بشكل أفضل في المواجهة الحاسمة المقبلة.