مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر .. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن أداء المنتخب المصري أمام الامارات في كأس العرب.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منتخب مصر الثاني يتعادل مع المنتخب الإماراتي 1/1 في ثاني مبارياته في كاس العرب ..... رأيك في أداء المنتخب ؟".

انتهت منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2026، والتي تضم منتخبات مصر والأردن والإمارات والكويت.

وحسم المنتخب الأردني تأهل للدور الثاني متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ينافس على البطاقة الثانية منتخبات مصر والأمارات والكويت.

تعادل مصر مع الإمارات

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخب مصر ومنتخب الإمارات، في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل للإمارات في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد هجمة مرتدة خلف دفاعات منتخب مصر لتعلن عن تقدم الإمارات بهدف نظيف.

وسجل مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعد رأسية رائعة من عرضية كريم العراقي، لتعلن عن تعادل منتخب مصر في اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب منتخب مصر على مجريات اللقاء، وإضاعة فرصتين محققتين في الدقيقة الرابعة للتهديف عن طريق غنام محمد لكن كرته جاءت أعلى المرمى، والدقيقة 41 للتهديف عن طريق ياسين مرعي برأسية لم يحالفه الحظ في تسجيل هدف التقدم.

إصابة أكرم توفيق ولوان بيريرا

وفي الدقيقة 6 تعرض أكرم توفيق لاعب منتخب مصر ولوان بيريرا لاعب منتخب الإمارات لإصابة خلال مواجهة منتخب مصر والإمارات، على استاد لوسيل بقطر في ثاني جولات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة.

واصطدم اللاعبان برأس بعض مما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من 4 دقائق للعلاج، ودخول الطاقم الطبي للمنتخبين، إلا أن أكرم توفيق عاد لوعيه سريعا، ولاعب الإمارات تم ربط رأسه بضمادة عاجلة، واستكمل اللاعبين المباراة.

وفي الدقيقة 29 أجرى منتخب الإمارات تغيرين اضطرارين بخروج لوان بيريرا وعلاء الدين زهير بعد تعرضهما للإصابة، ودخل بدلا منهما محمد راشد وكايو لوكاس.