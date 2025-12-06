صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

فتح الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، النار على مدربه الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول، عقب التعادل مع ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي مع مدربه سلوت.

وقال صلاح في تصريحات للصحفيين عبر المباراة: “‏لا أستطيع تصديق ما يحدث، أنا محبط جدًا. قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يمكنه رؤية ذلك على مرّ السنوات، وخصوصًا في الموسم الماضي. أن أكون على مقاعد البدلاء، لا أعرف لماذا. أشعر أن النادي يحمّلني المسؤولية ويقع الضغط علي. هذا هو إحساسي”.

‏وتابع: “قلت مرات عديدة من قبل إن علاقتي جيدة بالمدرب، وفجأة لم تعد هناك علاقة، لا أعرف لماذا!!!، ‏الأمر غير مقبول بالنسبة لي، بصراحة. لا أعلم لماذا يحدث هذا معي دائمًا. كأنهم يقولون: نحمّل صلاح المسؤولية لأنه المشكلة. لا أعتقد أنني المشكلة”.

تصريحات نارية لـ محمد صلاح

وواصل: “‏اتصلت بوالدتي أمس، لم تكن تعلم أنني لن أبدأ المباراة اليوم، لكنني كنت أعلم ذلك. قلت لها: تعالي إلى مباراة برايتون، لا يهم إن لعبت أم لا، سأستمتع بالمباراة”.

واختتم: “سنرى ما سيحدث، وفي ذهني سأستمتع على أي حال، لأنني لا أعلم ما الذي سيحدث أصلًا، المباراة ستكون في أنفيلد، ولذلك ستكون بمثابة وداعي قبل ذهابي إلى كأس أمم إفريقيا”.