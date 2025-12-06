تحت أنظار صلاح .. ليفربول يتعادل أمام ليدز بصعوبة في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليدز يونايتد وليفربول، بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي (هدفين) ودومينيك سوبوسلاي في الدقائق 48، 50، 80.

فيما جاءت ثلاثية ليدز يونايتد عن طريق دومينيك كالفيرت وأنتون ستاخ، أو تاناكا في الدقائق 73، 75، 90+5.

وشهدت المباراة عدم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح وبقائه على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز الثامن برصيد 23 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.