شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

طرحت الفنانة اللبنانية شيراز أحدث أعمالها الفنية عبر جميع المنصات الموسيقية، وهو فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بدّك تتحدّيني»، التي تأتي على شكل دويتو يجمعها بالمطرب اللبناني أيمن زبيب. و تولّى إخراج الكليب المخرج كفاح بلّاني.

وكانت شيراز قد نشرت قبل أيام مقطع برومو للكليب من دون الكشف عن هوية الفنان المشارك، ما دفع الجمهور إلى ترجيح أن التعاون سيكون مع المطرب حسام حبيب، خصوصًا بعد إعلان الطرفين عن مشاريع غنائية مرتقبة باللهجة المصرية، تحت إشراف ورؤية فنية لحسام حبيب.

وأوضحت شيراز أنها فضّلت أن تكون عودتها بعد فترة من الغياب من خلال أغنية لبنانية، على أن تطرح لاحقًا أعمالها المصرية المنتظرة في المرحلة المقبلة.



