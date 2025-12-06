بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

تعد كفتة الحاتي من أشهر الأطباق التي يفضلها الكثيرون خاصة عند تقديمها على الفحم أو في المناسبات والعزومات.

وقدّمت الشيف سارة عبد السلام طريقة سهلة ومضمونة لتحضير كفتة الحاتي في المنزل بنفس نكهة المطاعم، مع مكونات بسيطة وخطوات دقيقة تضمن الحصول على قوام متماسك وطعم مشوي غني.

طريقة عمل كفتة الحاتي

مقادير تحضير كفتة الحاتي:

كيلو لحم مفروم (70% لحم – 30% دهن)

2 بصلة مبشورة ومصفاة جيدًا

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة (اختياري)

رشة بهارات كفتة

طريقة عمل كفتة الحاتي خطوة بخطوة:

ـ تجهيز وعجن المكونات: تُخلط اللحمة المفرومة مع البصل المصفى جيدًا حتى لا تتفكك الكفتة.

ـ ثم يضاف البقدونس والبهارات والملح والفلفل والبابريكا والكمون مع ملعقتي الزيت.

ـ يُعجن الخليط جيدًا لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات، ثم يُترك يرتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

ـ تشكيل الكفتة على السيخ: يُبلل اليد بالقليل من الماء أو الزيت، ثم تُشكل الكفتة على الأسياخ مع الضغط الخفيف لضمان التماسك.

ـ الطهي: يمكن شوي كفتة الحاني على الفحم للحصول على نكهة مشوية مميزة، أو طهيها في طاسة ساخنة مع قليل من الزيت، أو إدخالها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 15–20 دقيقة.

ـ تُقدم الكفتة مع العيش البلدي والطحينة والسلطة الخضراء والبطاطس المحمرة.

نصائح الشيف سارة عبد السلام لنجاح كفتة الحاتي

ـ تصفية البصل جيدًا خطوة أساسية لمنع تفكك الكفتة.

ـ تقليب الكفتة سريعًا على نار عالية أول دقيقة لـ"قفل المسام".

ـ إراحة اللحمة في الثلاجة يساعد على تماسكها أثناء الشوي.

ـ إضافة ملعقة زيت تعطي طراوة ونكهة أفضل.