اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر
هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان
أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو
أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
آية التيجي

تعد كفتة الحاتي من أشهر الأطباق التي يفضلها الكثيرون خاصة عند تقديمها على الفحم أو في المناسبات والعزومات.

وقدّمت الشيف سارة عبد السلام طريقة سهلة ومضمونة لتحضير كفتة الحاتي في المنزل بنفس نكهة المطاعم، مع مكونات بسيطة وخطوات دقيقة تضمن الحصول على قوام متماسك وطعم مشوي غني. 

مقادير تحضير كفتة الحاتي:

كيلو لحم مفروم (70% لحم – 30% دهن)

2 بصلة مبشورة ومصفاة جيدًا

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة (اختياري)

رشة بهارات كفتة

طريقة عمل كفتة الحاتي خطوة بخطوة:

ـ تجهيز وعجن المكونات: تُخلط اللحمة المفرومة مع البصل المصفى جيدًا حتى لا تتفكك الكفتة.

ـ ثم يضاف البقدونس والبهارات والملح والفلفل والبابريكا والكمون مع ملعقتي الزيت.
ـ يُعجن الخليط جيدًا لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات، ثم يُترك يرتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

ـ تشكيل الكفتة على السيخ: يُبلل اليد بالقليل من الماء أو الزيت، ثم تُشكل الكفتة على الأسياخ مع الضغط الخفيف لضمان التماسك.

ـ الطهي: يمكن شوي كفتة الحاني على الفحم للحصول على نكهة مشوية مميزة، أو طهيها في طاسة ساخنة مع قليل من الزيت، أو إدخالها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 15–20 دقيقة.

ـ تُقدم الكفتة مع العيش البلدي والطحينة والسلطة الخضراء والبطاطس المحمرة.

نصائح الشيف سارة عبد السلام لنجاح كفتة الحاتي

ـ تصفية البصل جيدًا خطوة أساسية لمنع تفكك الكفتة.

ـ تقليب الكفتة سريعًا على نار عالية أول دقيقة لـ"قفل المسام".

ـ إراحة اللحمة في الثلاجة يساعد على تماسكها أثناء الشوي.

ـ إضافة ملعقة زيت تعطي طراوة ونكهة أفضل.

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

