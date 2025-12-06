الدردير يشيد بـ شيكا.. السبب

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يا أصيل… يا صاحب صاحبك.

شيكا زمان رفض الأهلي، ورفض أموال كتير في وقت المال هو اللي بيحكم.

بس شيكا معدنه أصيل… من يعيد لنا الرفاق ؟".

وكان قد هاجم محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق مسؤولى منتخب مصر الثاني بعد التعادل أمام منتخب الكويت فى كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر الثاني إيجابيًا مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ستاد لوسيل.

وقال شيكابالا فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بى سى مصر:«احنا صعبنا الأمور علينا أوى بجد، كان سهل جدا نكسب، واتكلمنا عن الكرات الثابتة كتير».

وتابع:«احنا شوفنا الماتشات كلها وعرفنا منتخب الكويت، تخيل منتخب مصر معندوش محلل أداء ومشفوش مباريات لمنتخب الكويت ازاي، أنا مش فاهم الموضوع بصراحة».