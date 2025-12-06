أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع مجموعة من خبراء التعليم في اليابان بحضور رئيس الوزراء.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في مصر عندنا المدارس اليابانية ونستفيد في مصر بتجربة التعليم الياباني ".



وتابع :" وزير التعليم عرض على الرئيس السيسي تفاصيل كاملة عن منظومة التعليم الياباني في مصر والرئيس السيسي عايز يزود عدد المدارس اليابانية في مصر إلى 500 مدرسة".

وأكمل موسى :" الرئيس السيسي أشاد بدور اليابان في نقل تجربة التعليم اليابانية إلى مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي عايز كل مواطن يكون متعلم بأفضل شيء في العالم ويتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي ".

وتابع الإعلامي احمد موسى:" اتمنى ان يتم تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني أيضا".

