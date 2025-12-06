أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أن الشعب المصري هزم أكبر تنظيم إخواني إرهابي .



وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عناصر الإخوان بالخارج أداة لأجهزة معادية لمصر ".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" الإخوان كانوا يتكلمون عن مصر بصورة سيئة بهدف تشويه الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" مصر العظيمة وقفت ضد مخطط تهجير الفلسطينيين وقدمت أكثر من 70 % من المساعدات لقطاع غزة ".



وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" الإخوان كانوا عايزين يشوهوا سمعة مصر وموقفها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية ومكنوش بيتكلموا عن جرائم الكيان الإسرائيلي ".

