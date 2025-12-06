أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير وكالة فيتش عن الوضع الاقتصادي في مصر والتحدث إيجابية عن اقتصاد مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :بعثة صندوق النقد متواجدة في مصر لمراجعة البرنامج.



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري كويس وبشكل إيجابي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في اجتماعات صندوق النقد الدولي نجد دعما كبيرا من عدة دول مثل الصين والبرازيل ودول أوروبا أيضا ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" العالم يتحدث بإيجابية عن مصر واقتصادها ومعدلات النمو فيها ".

