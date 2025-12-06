أحمد موسى عن الحديث عن اتفاق شرم الشيخ للسلام بقرعة المونديال: إذا ذكر السلام ذكرت مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعطاء جائزة فيفا للسلام لدونالد ترامب وعرض فيلم وثائقي عن اتفاق شرم الشيخ للسلام في قرعة المونديال.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عند الحديث عن السلام يتم ذكر مصر في أي مكان في العالم ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" خلال قرعة كأس العالم 2026 تم عرض فيلم تسجيلي عن اتفاق شرم الشيخ للسلام الذي تم عقده في مصر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ما حدث أمس لحظة تكريم كبيرة لمصر ودور الرئيس السيسي في إحياء السلام ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ترامب كان منبهرا بحصوله على جائزة فيفا للسلام أمس في قرعة كأس العالم والعالم كله كان بيشوف ترامب أمس ".

