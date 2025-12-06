هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية ستشهد فضائح قريبا، أبرزها إظهار عمالة الإخوان وما تخبئه من أهداف.

وأضاف الغمري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الفضيحة الأخرى المتوقعة أن قيادات التنظيم الإرهابي هيتخانقوا على تهريب الأموال إلى الخارج لأن لهم مليارات خايفين تتجمد وهي باسم قيادات إخوانية.

وتابع: أتوقع هذا والأيام بيننا، هيبدأوا يسرقوا بعض كعادتهم ويهربوا بفلوس، وهما دلوقتي منشغلين بكيفية إخفاء مليارات الدولارات التي حصلوا عليها بطرق خبيثة في العقود السابقة.