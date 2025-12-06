حسام الغمري: الإخوان الإرهابية كتبوا دستور مصر في الخارج عشان يسهلوا احتلالها

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن جورج كلوني فضح جماعة الإخوان الإرهابية، وصرح بأن زوجته أمل علم الدين شاركت في صياغة الدستور.

وأضاف الغمري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذه التصريحات تكشف ملامح صفقة 2011، منوها أن المطلوب في 2011 هو احتلال مصر احتلالا ناعما بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن كتابة الدستور المصري في الخارج، كان المطلوب أن يضمن هذا الدستور عمل جماعات وأحزاب ومنظمات حقوقية تتلقى تمويلات من الخارج وتعمل بحرية لصناعة القرار المصري لصالح الخارج.

وأوضح أن من ملامح هذه الصفقة الذي عقدها الإخوان مع مشغليهم في الأجهزة الخارجية الذين يمولون الإخوان لصناعة الفوضى، هو أن يكتب الدستور المصري في الخارج بأوامر من مشغلي جماعة الإخوان من الأجهزة الخارجية، وترشيح شخصيات مثل أمل علم الدين لصياغة هذا الدستور بحيث يضمن حرية عمل الجمعيات لتتلقى التمويلات من الخارج للتأثير على القرار المصري لصالح المحتل.