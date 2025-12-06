حضور لافت لصناع فيلم هجرة مع عرضه بمهرجان البحر الاحمر السينمائي

شهدت السجادة الحمراء في ميدان الثقافة مساء اليوم حضوراً لافتاً خلال العرض الأول لفيلم هجرة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. واستقبل الجمهور صناع الفيلم الذين حضروا بكامل فريق العمل.

وشارك في الحضور كل من شهد أمين، خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري، براء عالم، محمد الدراجي، علي الدراجي، ومحمد حفظي.

ويعد فيلم هجرة أحد الأعمال السينمائية المنتظرة في هذه الدورة، حيث يقدم رؤية درامية جديدة تسلط الضوء على قضايا إنسانية معاصرة في قالب بصري وأدائي يعكس تطوراً ملحوظاً في صناعة الفيلم العربي.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بنقاشات فنية موسعة بعد عرضه، نظراً للموضوعات التي يتناولها والأسماء البارزة المشاركة فيه، في وقت يواصل فيه مهرجان البحر الأحمر تعزيز حضوره كمنصة عربية ودولية تدعم الإبداع السينمائي وتحتفي بالمواهب من مختلف أنحاء العالم.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.

يهدف المهرجان الى دعم صناعة السينما في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال عرض افلام عربية وعالمية مختارة، وتشجيع المواهب الصاعدة من خلال برامج متخصصة تشمل ورش عمل وندوات وجلسات حوارية مع ابرز النجوم وصناع الافلام. كما يخصص المهرجان مسابقات للافلام الطويلة والقصيرة، ويقدم مبادرات تطويرية مثل معامل البحر الاحمر التي تتيح فرصا تدريبية واحترافية لصناع المحتوى.

يحظى المهرجان باهتمام دولي واسع نظرا لاستقطابه نجوم السينما العالميين والمخرجين المرموقين من مختلف دول العالم. وتتميز دوراته بعروض السجادة الحمراء التي تجمع نخبة من الفنانين، اضافة الى تقديم مجموعة متنوعة من الافلام التي تشمل الانتاجات الجديدة والاعمال الكلاسيكية المرممة والافلام المستقلة. ويواصل مهرجان البحر الاحمر تعزيز مكانته على الخريطة العالمية كحدث سينمائي يجمع بين الاحتفاء بالفن السابع ودعم صناعة السينما في المنطقة.