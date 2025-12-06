خالد الغندور يشن هجوم عنيفا على مجلس الزمالك.. تفاصيل

شارك الإعلامي خالد الغندور منشوراً بشأن القلعة البيضاء والأزمات الأخيرة.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الفريق العريق؟!

أم الفريق الغريق؟!

سبحان الله يا جماعة

اللغة دي كنز كبير

وأسرارها ملهاش حدود

بحر مالوش قرار

مجرد نقطة

تتحط فوق حرف

ممكن مش تقلب المعنى

لا

دي تقلب الدنيا

وهو ده بالظبط اللي بينطبق على حال الزمالك مع الأسف

بقول مع الأسف

باعتباري مصري

والزمالك بيمثل نص قوة الرياضة المصرية

دا غير جماهيريته وشعبيته داخل مصر وخارجها

مع الأسف

لأني زملكاوي

مع الأسف

لأني الكابتن التاريخي لنادي الزمالك

تخيلوا

مجرد نقطة واحدة تتحط فوق حرف

تعرفنا

إزاي نادي الزمالك دخل في النفق المظلم

إزاي نادي الزمالك ال عريييق

أصبح وبكل أسف

نادي الزمالك ال غريييييق

بالفعل

الزمالك في كارثة

هو الزمالك من ٢٠٠٥ وهو في أزمات

لكن اللي بيحصل من 5 سنين ومن قبل نهائي القرن بشهر تحديدا والزمالك بقى مستباح بمعنى الكلمة لاعيبته بتنخطف وتطير

وكفاية تبصوا على تشكيل نهائي القرن

هتلاقي ال ١١ لاعيب مش موجودين

4 منهم مباشرة في المنافس ومدربين بيختفوا في أوقات حساسة جدا

وإيقاف القيد وصل لأرقام قياسية غير مسبوقة

وبصراحة منظرنا في الفيفا بقى ما يسرش

وأرض النادي انسحبت

ومديونيات توصل لاتنين مليار ونص من لسان المهندس هشام نصر مع الزميل عمرو أديب

وكمانأخبار الزمالك بقت مستباحة في الإعلام

حتى من رموز إعلام المنافس يستضيف مدرب الزمالك السابق وحديث وتنجيم والأبشع في رأيي إن نجوم كتيرة في الفريق بدأت تفسخ عقودها أنا مش عارف هو المجلس منتظر إيه عشان يستقيل يا سيدي أنتم مجلس محترمين وعلى عينا وراسنا بس المركب غرقت فعلا مش لسه هتغرق استقيلوا

يرحمكم الله

استقيلوا وادوا الفرصة لغيركم عيب تاريخ الزمالك يبقى عرضة للعبث دا كله وانعدام المسئولية

عيب جمهور الزمالك اللي بالملايين يحس بالحزن والقهر دا كله

عيب أنا لا هخاطب وزير

ولا رئيس الدولة أنا هخاطب مجلس الإدارة

شكرا وكفاية لغاية كدا

استقيلوا ادوا الفرصة لغيركم يمكن ينقذوا البقية الباقية ويرجع الفريق ال غريق الفريق ال عريق

أنا قلت مش هخاطب جهات عليا بس حابب أقول

الزمالك ده جزء من تاريخ مصر المعاصر وجزء من قوتها الناعمة ومصدر دائم لإنجازات الرياضة المصرية ومصدر دائم لسعادة نص الشعب المصري والشعب العربي فيا ريت يا مصر

تتدخلي وتلحقي كيان مهم من كياناتك المشرفة".

وقال مصدر بنادي الزمالك إن البرازيلي خوان بيزيرا جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم، والأنجولي شيكو بانزا الجناح الأيسر والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد استفسروا من إدارة الكرة بالنادي عن موعد صرف مستحقاتهما المتأخرة.

وطلب الرباعي من مسئولي الزمالك صرف مستحقاتهما في الفترة الحالية حتى لا يضطرون للإقدام على خطوة فسخ التعاقد من طرف واحد.

كان المغربي محمود بنتايج قد قام اليوم بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتقدم الظهير الأيسر بإنذار في الأيام الماضية للزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادي ولم يتلق أي رد من مسؤولي القلعة البيضاء وقام بنتايج بفسخ تعاقده بعد انتهاء المهلة التي منحها للنادي.

ويعد محمود بنتايج ثالث لاعب بالزمالك يفسخ تعاقده مع النادي من طرف وآخر بعد المغربيين صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي.

وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في قيام بعض اللاعبين الأجانب بفسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

وقال مصدر بنادي الزمالك إن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموقعة على القلعة البيضاء اليوم، بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق ستصل إلى 505 ألف دولار بالفوائد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن اليوم عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية.

وسبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.