نفدي الرئيس السيسي بروحنا.. أحمد عبد القادر ميدو ينهمر في البكاء على الهواء

بكى أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، على الهواء أثناء حديثه عن بطولات الرئيس السيسي وبنائه لمصر الحديثة، قائلا:" الرئيس السيسي خط أحمر".

وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا نفدي الرئيس السيسي بروحنا ".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" التاريخ هينصف الرئيس السيسي وهو رجع مصر لينا تاني بعدما خطفها من تنظيم إرهابي خسيس".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" الرئيس السيسي بيدافع عن مصر بشرف ويدافع عن القضية الفلسطينية بشرف ".

ولفت أحمد عبد القادر ميدو :" الرئيس السيسي يسعى إلى إحلال السلام في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط ".