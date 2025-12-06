سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن نادي سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع بتروجيت ٢-٢ .. وسيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا".

بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري

وسقط بيراميدز فى فخ التعادل أمام بتروجت بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة من الاسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 39، ركلة حرة مباشرة لبيراميدز على يسار منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مصطفى زيكو برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وادرك بتروجيت هدف التعادل في الدقيقة 43، عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق بدر موسى إلى داخل منطقج الجزاء استقبلها محمد إبراهيم دودو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد بيراميدز للتقدم مرة أخرى فى الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية عن طريق مصطفى زيكو من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف التعادل لـ بتروجت فى الدقيقة 69،بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق أدهم حامد بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبهذه النتيجة يحافظ بيراميدز على وصافة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، وأرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 19 فى المركز الـ9.