البداية بـ 4 أحياء.. الجيزة تتأهب لاستقبال بديل التوك توك
مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
طبيب عن وفاة السباح يوسف محمد: الـCpr لازم يستمر حتى أثناء نقل المريض
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا

سيراميكا
سيراميكا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن نادي سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع بتروجيت ٢-٢ .. وسيراميكا كليوباترا يحافظ على  صدارة الدوري منفردا".

بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري

وسقط بيراميدز فى فخ التعادل أمام بتروجت بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة من الاسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 39، ركلة حرة مباشرة لبيراميدز على يسار منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مصطفى زيكو برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وادرك بتروجيت هدف التعادل في الدقيقة 43، عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق بدر موسى إلى داخل منطقج الجزاء استقبلها محمد إبراهيم دودو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد بيراميدز للتقدم مرة أخرى فى الدقيقة 50، بعد تسديدة قوية عن طريق مصطفى زيكو من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف التعادل لـ بتروجت فى الدقيقة 69،بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق أدهم حامد بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبهذه النتيجة يحافظ بيراميدز على وصافة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، وأرتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 19 فى المركز الـ9.

سيراميكا كليوباترا الاهلي الزمالك خالد طلعت

