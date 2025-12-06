ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجيت

سقط فريق نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام بتروجيت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع بتروجت