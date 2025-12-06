قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 23 متهما بخلية لجان الدعم المالي بالتجمع لجلسة 17 يناير
خانوا الأمانة.. والدة السباح يوسف تفتح النار على التحكيم والمنقذين وتطالب بتدخل الرئيس
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري
رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجيت

حسن العمدة

سقط فريق نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام بتروجيت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع بتروجت

  1. سيراميكا كليوباترا – 29 نقطة (13 مباراة)
  2. بيراميدز – 27 نقطة (12 مباراة)
  3. الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة)
  4. الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة)
  5. المصري – 20 نقطة (12 مباراة)
  6. وادي دجلة – 20 نقطة (13 مباراة)
  7. زد إف سي – 20 نقطة (14 مباراة)
  8. إنبي – 19 نقطة (12 مباراة)
  9. بتروجيت – 18 نقطة (13 مباراة)
  10. الجونة – 18 نقطة (13 مباراة)
  11. البنك الأهلي – 17 نقطة (13 مباراة)
  12. مودرن سبورت – 17 نقطة (13 مباراة)
  13. غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة)
  14. سموحة – 13 نقطة (13 مباراة)
  15. حرس الحدود – 13 نقطة (13 مباراة)
  16. فاركو – 12 نقطة (12 مباراة)
  17. المقاولون العرب – 10 نقاط (13 مباراة)
  18. الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة)
  19. طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة)
  20. الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة)
  21. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة)
بيراميدز وبتروجت بيراميدز بتروجت الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

