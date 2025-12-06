ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجيت

سقط فريق نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام بتروجيت بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع بتروجت
- سيراميكا كليوباترا – 29 نقطة (13 مباراة)
- بيراميدز – 27 نقطة (12 مباراة)
- الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة)
- الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة)
- المصري – 20 نقطة (12 مباراة)
- وادي دجلة – 20 نقطة (13 مباراة)
- زد إف سي – 20 نقطة (14 مباراة)
- إنبي – 19 نقطة (12 مباراة)
- بتروجيت – 18 نقطة (13 مباراة)
- الجونة – 18 نقطة (13 مباراة)
- البنك الأهلي – 17 نقطة (13 مباراة)
- مودرن سبورت – 17 نقطة (13 مباراة)
- غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة)
- سموحة – 13 نقطة (13 مباراة)
- حرس الحدود – 13 نقطة (13 مباراة)
- فاركو – 12 نقطة (12 مباراة)
- المقاولون العرب – 10 نقاط (13 مباراة)
- الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة)
- طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة)
- الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة)
- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة)