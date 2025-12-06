جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا يشغل بال الكثيرين ، حيث يبدأ رسميًا في نصف الكرة الشمالي وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، أي بعد 15 يومًا فقط، حيث يمثل هذا التاريخ لحظة الانقلاب الشتوي التي تُعد علامة فلكية مهمة تشير إلى وصول الشمس لأدنى نقطة في مسارها الظاهري.

فصل الشتاء مع أقصر نهار وأطول ليل

ويشهد سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية في هذا اليوم أقصر نهار وأطول ليل خلال العام، على أن تحدث الظاهرة تحديدًا في تمام الساعة 05:03 مساءً بتوقيت شرق أوروبا.







بعد الانقلاب الشتوي.. النهار يبدأ في الازدياد

ومع مرور لحظة الانقلاب الشتوي، تبدأ ساعات النهار في الازدياد التدريجي من جديد، في تحول سنوي تتبعه التوقعات الفلكية بدقة.

ويستمر فصل الشتاء لمدة تقارب 89 يومًا و20 ساعة، لينتهي رسميًا مع حلول الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2026.

استعدادات الطقس للموسم البارد

يشهد فصل الشتاء عادة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في فرص تساقط الأمطار خصوصًا على السواحل والشمال.

وينصح خبراء الطقس باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، بما في ذلك تجهيز الملابس الشتوية الثقيلة وضمان جاهزية المنازل للتعامل مع البرودة والرطوبة.

حالة الطقس غدا

في سياق اخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، وذلك بالتزامن مع موجة جديدة من التقلبات الجوية التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتسجل أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وتشير الهيئة إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية باردة مصحوبة بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، إلى جانب تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.







استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار غدا، حيث تتراوح شدتها بين المتوسطة والرعدية على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر، وتشمل رأس غارب والزعفرانة والغردقة والقصير ومرسى علم ورأس بناس.

كما تمتد الأمطار المتوسطة والرعدية لتطال مناطق مختلفة من سيناء، من بينها شمال سيناء وخليج العقبة ونخل وسانت كاترين ودهب وشرم الشيخ.

وتوضح الهيئة أن بعض مناطق وسط وجنوب الصعيد قد تشهد حالة الطقس مصحوبة بأمطار خفيفة قد تتحول إلى متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

وتمتد فرص الأمطار أيضاً إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، وقد تصل بنسبة 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر

تشهد حالة الطقس غدا حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية بكل من البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 40 إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل مرتادي البحر والصيادين.

وتأتي هذه الأجواء نتيجة نشاط الرياح السطحية على مسطحات البحر الأحمر، والتي تؤدي إلى اضطراب واضح في حركة الأمواج.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على مختلف محافظات الجمهورية، والتي تعكس استمرار انخفاض الحرارة بشكل لافت، خاصة خلال ساعات الليل والفجر، مما يعزز من برودة الطقس خلال هذه الفترات.

وتشير الهيئة إلى أن الصغرى على القاهرة غداً ستسجل 12 درجة مئوية، في حين تبلغ العظمى 21 درجة، مع توقعات بطقس بارد في الساعات المتأخرة من الليل.

حالة الطقس في القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 12 درجة

حالة الطقس في الإسكندرية

العظمى 19 درجة

الصغرى 12 درجة

حالة الطقس في مطروح

العظمى 20 درجة

الصغرى 12 درجة

حالة الطقس في سوهاج

العظمى 25 درجة

الصغرى 10 درجة

حالة الطقس في قنا

العظمى 28 درجة

الصغرى 12 درجة

حالة الطقس في أسوان

العظمى 30 درجة

الصغرى 16 درجة



