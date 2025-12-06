قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة تضرب إسرائيل وتتسبب في أضرار للبنى التحتية وأنظمة الاتصالات لقاعدة جوية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب البلاد خلال الساعات الماضية أدت إلى وقوع أضرار في البنى التحتية وأنظمة الاتصالات داخل قاعدة سلاح الجو “عوفدا”.

وبحسب القناة، باشرت طواقم من سلاح الجو والجيش بإجراء جولات تفقدية داخل القاعدة ل تقييم حجم الأضرار التي نتجت عن الأمطار والسيول.

وشهدت منطقة إيلات ووادي عربة جنوب إسرائيل، ظهر السبت حالة طقس استثنائية، بعدما هطلت كميات هائلة من الأمطار خلال وقت قصير، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة وإغلاقٍ شبه كامل لمداخل المدينة ومخارجها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، إن الفيضانات بدأت في مجاري الأودية جنوبي النقب والبحر الميت ووادي عربة، محذرة مواطنيها من الاقتراب من هذه المناطق.

وسجّلت محطة سدوم 9 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة  وهو ما يعادل خُمس معدلها السنوي  فيما شهدت لوتون 13 ملم خلال ساعة فقط.

وأعلنت الشرطة في إسرائيل إغلاق المخرج الشمالي لإيلات عبر الطريق 90، إلى جانب إغلاق طريقي 12 و40 منذ ساعات الصباح، ليُصبح الوصول إلى المدينة أو مغادرتها متعذرا.
وأكّد رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكاري، أنّ “الالتزام بالتعليمات ضرورة قصوى”، مشيرًا إلى أن طواقم البلدية تعمل على ضخ المياه وإزالة الطمي وفتح مسارات الطرق.

وسُجلت أضرار على الساحل الجنوبي مع سقوط عدد من الأشجار، وقبيل العاصفة، وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار في جنوب إسرائيل خلال ساعات الليل مع احتمال العواصف الرعدية، بينما يبقى خطر الفيضانات قائمًا في الأودية الجنوبية والشرقية. وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا غدًا، مع طقس غائم وأمطار متفرقة، على أن يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجيًا خلال النهار.

وسائل إعلام إسرائيلية قاعدة سلاح الجو “عوفدا” فيضان إسرائيل أمطار غزيرة في إسرائيل إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تحاول إصلاح أسوأ مشاكل أندرويد… الكرة الآن في ملعب الشركات المصنعة

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد