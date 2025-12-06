ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى مناهج التعليم الفني أصبح ضرورة ملحّة تفرضها التطورات العالمية وسوق العمل الحديث، موضحًا أن الوزارة اتخذت قرارًا بتسريع خطة التطبيق بعد النجاح الكبير الذي حققته التجربة في الصف الأول الثانوي العام.

المنصات التعليمية التفاعلية

وأكد أن آلاف الطلاب أظهروا استجابة غير مسبوقة، وتفاعلًا كبيرًا مع المنصات التعليمية التفاعلية، وهو ما دفع الوزارة إلى التوسع في التجربة داخل التعليم الفني.

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وأضاف نائب الوزير، خلال لقائه في برنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن المنهج الجديد لا يعتمد على الشرح التقليدي داخل الفصول، بل يقوم بشكل كامل على منصة تفاعلية تتيح للطالب التعلم الذاتي وحل المشكلات من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الطلاب أنهوا آلاف الساعات من التدريب عبر المنصة اليابانية المعربة، التي أثبتت فعاليتها وقدرتها على رفع مستوى المشاركة والتفاعل داخل الصفوف.

أنظمة ذكية تتطلب فنيين

وأكد أن إدخال هذه المادة في التعليم الفني يخدم خطة الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، خاصة مع التحولات الكبيرة التي تشهدها مجالات الصناعة والزراعة والري والفندقة، والتي باتت تعتمد على أجهزة مميكنة وروبوتات وأنظمة ذكية تتطلب فنيين يمتلكون مهارات برمجية وتحليلية متقدمة.

وشدد على أن وجود خريج فني قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة تتسق مع متطلبات السوق المحلي والدولي.

وأشار الدكتور أيمن بهاء الدين إلى أن الوزارة تنفذ بالتوازي خطة شاملة لتأهيل المعلمين، تشمل تعيين دفعات جديدة عبر المسابقات، وإتاحة برامج تدريبية من خلال الأكاديمية المهنية لمعلمي التعليم الفني وهيئة ضمان الجودة.

دور المعلم في تدريس المادة

ولفت إلى أن دور المعلم في تدريس المادة أصبح دور الميسّر وليس الملقّن، بينما يتولى الطالب تنفيذ المهام والتفاعل مع المنصة. واختتم بالتأكيد على استمرار متابعة التجربة وتطويرها، بما يضمن تخريج جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل.