500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مدة اجازة نصف العام لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ، من 31 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

اجازة نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ليكون أيام 28 و 29 و 30 ديسمبر 2025 بدلا من أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026 ، وذلك في ضوء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 71 لسنة 2025 بشأن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر والجدول الاجرائي والزمني لهذه الانتخابات المقرر لها يومي 3 و 4 يناير 2026 والتي تشمل محافظات :  ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط  - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة )

بينما تنعقد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في باقي المحافظات في موعدها الطبيعي خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026 ، لتكون اجازة نصف العام لهم من 6 يناير حتى 5 فبراير 2026

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس هو السبت 24 يناير 2026  ، مؤكدةً أنها ستكون أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي

أما بشأن التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي في الفترة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025 ، في مدارس 13 محافظة وهي ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء ) 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أما مدارس باقي المحافظات فمن المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي فيها من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختلاف توقيت عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، جاء بسبب مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025


تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد تناول التمر على الريق
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

