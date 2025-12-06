غلق لجان التصويت في الجمعية العمومية للمحامين.. وبدء عمليات الفرز تحت إشراف قضائي كامل

أغلقت اللجنة المشرفة منذ قليل لجان التصويت في الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين أبوابها، مساء اليوم، بعد يوم شهد إقبالًا كثيفًا من جموع المحامين من مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في التصويت على بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها مقترح زيادة المعاشات.

وعقب انتهاء الوقت المقرر للتصويت، بدأت عمليات الفرز داخل اللجان تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية.

ومن المقرر أن يتم الفرز كل بند من بنود الجمعية على حدة، أسوة بآلية التصويت التي تمت بشكل منفصل على كل مقترح.

وكانت لجان الاقتراع قد شهدت منذ الصباح الباكر توافدًا كبيرًا للمحامين، وسط حالة من الازدحام على مداخل اللجان، في مشهد يعكس حرص الأعضاء على المشاركة الفعالة في صنع القرار، خاصة فيما يتعلق بمقترح رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه.