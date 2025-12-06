قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

عبدالصمد ماهر

تعقد وزارة الصحة والسكان ، مؤتمرا صحفيا الأحد ، للإعلان عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس،  بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة والسكان.

وانتشرت خلال الفترة الماضية إصابات  تنفسية بين عدد من المواطنين لاسيما الأطفال وصغار السن ،  بأعراض شبيهة بأعراض الانفلونزا الموسمية .

فيروس غريب 

وانتشر مجموعة من البوستات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلي وجود فيروس تنفسي جديد لاسيما في ظل زيادة الأعراض وشراستها عن الأعوام السابقة .

متحدث الصحة يحسم الجدل علميا 

و أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، الوضع  الوبائي  للفيروسات التنفسية  في مصر مستقر تماماً مشيرا إلي أن  الوزارة ترصد يومياً معدلات الإصابات بالأمراض التنفسية الموسمية (الإنفلونزا الموسمية - فيروس التنفس المخلوي RSV - الفيروسات الشائعة الأخرى) على مستوى الجمهورية، وتؤكد أن معدلات الإصابة والدخول للمستشفيات تظل ضمن المعدلات السنوية  المتوقعة لهذا الوقت من السنة، ولا يوجد أي انتشار غير معتاد أو فيروس جديد يدعو للقلق.

وأشار عبدالغفار إلي أن لقاح الإنفلونزا الموسمي متاح  في  الوحدات  الصحية على مستوى الجمهورية، وفرق الطب الوقائي والترصد الوبائي تعمل على مدار الساعة في كل محافظة للكشف المبكر عن أي تغيرات في الوضع الوبائي.

نصائح لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائنا في المدارس 

‎وجه عبدالغفار مجموعة من  النصائح  لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائنا في المدارس والتي تتمثل لطفي التالي 

1. تطعيم الطفل بلقاح الإنفلونزا الموسمي إذا لم يتلقّه بعد (خاصة الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات).

2. إبقاء الطفل في المنزل فور ظهور أي أعراض (ارتفاع في درجة الحرارة - سعال - احتقان - إرهاق) حتى يتحسن تماماً لمدة 24 ساعة على الأقل دون خافض للحرارة.

3. تعويد الطفل على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، واستخدام المنديل عند العطس أو السعال.

4. إذا كان الطفل يعاني من أمراض مزمنة (ربو - أمراض قلب - ضعف مناعة)، يفضل استشارة طبيب الأطفال قبل العودة للمدرسة في حال وجود أي أعراض تنفسية.

وزارة الصحة والسكان تتابع بشكل لحظي الوضع الوبائي للأمراض المعدية محليا وعالميا ويتم الإعلان عن  تطورات جديدة  بكل شفافية.

