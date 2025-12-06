سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق

شهدت ترعة الإسماعيلية، اليوم، واقعة درامية كادت تتحول إلى كارثة، بعد سقوط كراكة تطهير بشكل مفاجئ داخل المياه أثناء تنفيذ أعمال إزالة الحشائش وتطهير المجرى المائي، بمدينة القصاصين الجديدة وسط حالة من الذعر بين العمال وسكان المنطقة.

وفقًا للمعلومات الأولية، فإن الكراكة فقدت توازنها خلال المناورة على حافة الترعة، ما أدى إلى انزلاقها بالكامل داخل المياه. وتمكّن السائق من القفز في اللحظات الأخيرة قبل انقلاب المعدّة، لينجو من الموت المحقق، بينما تواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الكراكة من قاع الترعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية ومسؤولو الري إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف عن قرب، حيث تعمل فرق الدفاع المدني باستخدام الأوناش والمعدّات الثقيلة لرفع الكراكة والغاطس، مع فرض كردون أمني حول المكان لضمان سلامة العاملين والمارة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الري في 'أن سقوط الكراكة لم يتسبب في أي إصابات بشرية، لافتًا إلى أن السائق في حالة جيدة بعد إسعافه ميدانيًا. وأضاف أن لجنة فنية ستتولى فحص موقع الحادث لمعرفة أسباب الانقلاب وتحديد أي تقصير محتمل.

وتسببت الواقعة في تباطؤ أعمال التطهير في جزء من الترعة، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها للانتهاء من رفع المعدة واستكمال العمل تفاديًا لأي تأثيرات على حركة المياه.

وتعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بخطورة الأعمال الميدانية في المجرى المائي، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة لضمان حماية العمال والمعدات على حد سواء