بالصور

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
آية التيجي

في ظل انتشار تناول البطاطا الحلوة كغذاء صحي ومصدر غني بالفيتامينات والألياف، يحذر خبراء الصحة من مخاطر قد يتعرض لها مرضى الكلى عند تناول هذا النوع من الطعام، خاصة لمن يعانون من ضعف وظائف الكلى أو الفشل الكلوي. 

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

وأشار الخبراء، إلى أن البطاطا الحلوة تحتوي على معادن ومركبات قد تتراكم في الجسم، مسببة مضاعفات خطيرة في حال عدم قدرة الكلى على التخلص منها، وفقا لما نشر في موقع hylth، ومن أبرزها :

ـ فرط البوتاسيوم:

تحتوي حبة البطاطا الحلوة المتوسطة على نحو 542 ملليجرامًا من البوتاسيوم، وهي كمية مرتفعة قد تسبب مشكلة كبيرة لمرضى الكلى نظرًا لعدم قدرتهم على التخلص من فائض هذا المعدن عبر البول.

ويؤدي تراكم البوتاسيوم في الدم إلى حالة تعرف بـ فرط بوتاسيوم الدم، والتي قد تهدد حياة المريض إذا لم تُعالج سريعًا.

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

أبرز أعراض فرط البوتاسيوم لدى مرضى الكلى:

اضطرابات أو عدم انتظام ضربات القلب

ضعف شديد في العضلات

خدر أو تنميل في الأطراف

إرهاق شديد وثقل واضح في الحركة

ويؤكد الأطباء أن هذه العلامات لا يجب تجاهلها إطلاقًا، إذ قد تؤدي إلى صدمات قلبية أو مضاعفات خطيرة تستدعي التدخل الطبي الفوري.

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

ـ الأكسالات وحصوات الكلى:

لا يقتصر الخطر على البوتاسيوم فقط، فالبطاطا الحلوة تحتوي أيضًا على نسبة مرتفعة من مركب الأكسالات، وهو عنصر يرتبط بتكوين حصوات أكسالات الكالسيوم داخل الكلى.

ومع ضعف وظائف الكلى، تتراكم الأكسالات بشكل أكبر، مما يزيد من احتمالية تكوّن الحصوات.

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

أعراض محتملة لحصوات الكلى الناتجة عن الأكسالات:

آلام شديدة في الظهر أو أحد الجانبين

صعوبة أو ألم أثناء التبول

وجود دم في البول

شعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

كيف يتناول مريض الكلى البطاطا الحلوة بأمان؟

على الرغم من أن تجنّب البطاطا الحلوة يظل الخيار الأفضل لمرضى الكلى، فإن بعض المرضى قد يرغبون في تناولها بكميات محدودة. وفي هذه الحالة ينصح الأطباء باتباع طريقة النقع قبل الطهي:

ـ نقع البطاطا الحلوة في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق

ـ يساعد النقع على تقليل نسبة البوتاسيوم بمعدل قد يصل إلى 20%

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

ـ ضرورة تناول كمية صغيرة فقط مع متابعة مستويات البوتاسيوم في الدم

ـ استشارة الطبيب المختص قبل إدخال البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي

ورغم أن النقع يقلل المخاطر، فإنه لا يزيلها تمامًا، مما يستلزم الحذر الشديد والمتابعة الطبية المستمرة.

البطاطا الحلوة ومرضى الكلى مخاطر البطاطا الحلوة فرط البوتاسيوم في الدم حصوات الكلى أطعمة تضر مرضى الكلى الفشل الكلوي أضرار البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة والبوتاسيوم نصائح لمرضى الكلى صحة الكلى

