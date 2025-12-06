أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تطالب وزارة التربية والتعليم ، بعدة مطالب لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تتمثل في :

عودة نظام البوكليت بدلاً من البابل شيت، حيث ترى أن البابل شيت ساهم في تسهيل الغش، خاصة مع صعوبة اكتشاف التلاعب في ظل الاعتماد على تظليل الإجابات فقط.

زيادة نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات، لأنها من النوع الذي يصعب غشه ويمكن كشف التشابه في الإجابات بسهولة،

استخدام أجهزة التشويش على شبكات المحمول داخل لجان الثانوية العامة للحد من الغش الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

توفير خط ساخن مخصص للإبلاغ عن صفحات الغش، مع تتبعها ومحاسبة المسؤولين عنها بصرامة، لأن “من أمن العقاب أساء الأدب”.

حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول خطورة الغش وعواقبه القانونية.

اختيار رؤساء اللجان والمراقبين بدقة، شرط أن يكونوا على قدر عالٍ من الكفاءة والانضباط.

زيادة أعداد المعلمين المشاركين في المراقبة



استخدام أدوات حديثة للتفتيش قبل دخول اللجان لضبط الهواتف أو أي وسيلة غش قبل بدء الامتحان.



واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر بيانها ، بالتأكيد علي أن محاولة الغش مسئولية مشتركة بين الوزارة والأسرة و أن توفير بيئة امتحانية عادلة ركيزة أساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .