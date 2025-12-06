قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول منتخب مصر إلى استاد لوسيل لمواجهة الإمارات في كأس العرب
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 6-12-2025
بعد إلغاء الورقية.. خطوات استخراج شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
خالد طلعت يهاجم حلمي طولان بسبب تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل
نتنياهو يعقد مؤتمرا صحفيا غدا إلى جانب المستشار الألماني
أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة
تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 متهما آخرين في مشاجرة ملهى ليلي
صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
سقوط كراكة أثناء أعمال التطهير بترعة الإسماعيلية ونجاة السائق
قبل انهيار النظام.. تسريبات الأسد و لونا الشبل تكشف نظرته للسوريين والجيش
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أولياء الأمور يطالبون بعودة البوكليت وزيادة الأسئة المقالية في امتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بيانا إعلاميا أكدت خلاله أنها تطالب وزارة التربية والتعليم ، بعدة مطالب لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تتمثل في :

  •  عودة نظام البوكليت بدلاً من البابل شيت، حيث ترى أن البابل شيت ساهم في تسهيل الغش، خاصة مع صعوبة اكتشاف التلاعب في ظل الاعتماد على تظليل الإجابات فقط.
  •  زيادة نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات، لأنها من النوع الذي يصعب غشه ويمكن كشف التشابه في الإجابات بسهولة،
  •  استخدام أجهزة التشويش على شبكات المحمول داخل لجان الثانوية العامة للحد من الغش الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
  •  توفير خط ساخن مخصص للإبلاغ عن صفحات الغش، مع تتبعها ومحاسبة المسؤولين عنها بصرامة، لأن “من أمن العقاب أساء الأدب”.
  •  حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول خطورة الغش وعواقبه القانونية.
  •  اختيار رؤساء اللجان والمراقبين بدقة، شرط أن يكونوا على قدر عالٍ من الكفاءة والانضباط.
  •  زيادة أعداد المعلمين المشاركين في المراقبة
     
  •  استخدام أدوات حديثة للتفتيش قبل دخول اللجان لضبط الهواتف أو أي وسيلة غش قبل بدء الامتحان.


واختتمت مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر  بيانها ، بالتأكيد  علي أن محاولة الغش مسئولية مشتركة بين الوزارة والأسرة  و أن توفير بيئة امتحانية عادلة ركيزة أساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026


وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 هو يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعداد و إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل وقت كافي من موعد بدء الامتحانات

ومن المعتاد أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 هو جدول موحد على مستوى الجمهورية في جميع محافظات مصر 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تراعي عند اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 راحة ومصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون انحياز لأي شعبة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب 

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، يتم إعلانه فوراً في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى جانب نشره على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت .

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات ائتلاف أولياء أمور مصر الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

ترشيحاتنا

نقابة المحامين

نقابة المحامين تعلن الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات الفرعية

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يؤمّن بطولة ألفا فيت 2025 بالمتحف الكبير

بالصور

تحذير لمرضى الكلى .. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة؟

مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى
مضاعفات البطاطا الحلوة على مرضى الكلى

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد