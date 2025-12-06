إيران صعبة .. أحمد موسى: مجموعة مصر في كأس العالم ليست سهلة

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرعة كأس العالم 2026 ووقوع مصر مع منتخب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجموعة مصر في كأس العالم ليست سهلة لكنها مجموعة صعبة ومفيش مجموعة في كأس العالم سهلة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منتخب إيران منتخب قوي للغاية وهو أنتوا مشفتوش إيران بتلعب قبل كده ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" رئيس الفيفا يفكر بمنتهى القوة وقرر يعمل جائزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهي جائزة فيفا للسلام ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ترامب نفسه ياخد جائزة نوبل للسلام لكنه مخدهاش ورئيس الفيفا قرر يعطي ترامب جائزة فيفا للسلام ".