اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي

استقبل الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، بحفاوة كبيرة، واقتحم ميدو الهواء ودخل للإعلامي أحمد موسى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أحمد عبد القادر ميدو، قائلا :"ميدو ده شاب مصري له دور كبير للغاية في خارج مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"ميدو هو وشباب مصر دافعوا عننا وميدو كان ممكن يفقد حياته وأول ظهور له معانا في صدى البلد".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"المصريين الجدعان امبارح راحوا استقبلوا احمد عبد القادر ميديو في مطار القاهرة وكانوا بيهتفوا باسمه".