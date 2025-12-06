أحمد عبد القادر ميدو: اتحبست في زنزانة انفرادي بلندن ووفد السفارة المصرية ساندنسي

كشف أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، كواليس قيام عناصر إخوان إرهابيين بمهاجمته في أحد المطاعم ببريطانيا .



وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كنت قاعد في كافيه لوحدي ولقيت اتنين مصريين سلموا عليا وبعدها بـ 5 دقايق لقيت 7 أفراد من الإخوان عايزين يهاجموني وقلت لهم لو فيكم راجل يلمسني ".



وتابع ميدو :" الإخوان كانوا جايين عشان يعتدوا عليا ولقيت الشرطة البريطانية جاية عليا أنا بس والإخوان قالوا للشرطة إني معايا سكينة وقلت للشرطة فتشوني أنا معييش حاجة ".

وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" لما اتقبض عليا في إنجلترا تم حبسي في زنزانة فردية وأنا لم أرتكب أي جريمة وفضلت في الزنزانة لمدة 24 ساعة ومعرفش اأا محبوس ليه ".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" لو اتحبست في الخارج عشان بدافع عن مصر ده شرف ليا وجالي وفد من السفارة المصري وقالي إن الدولةمعاك ومتقلقش يابطل ".