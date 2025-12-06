أحمد عبد القادر ميدو: جاهز أفقد حياتي من أجل مصر.. لو هقدم روحي لبلدي يبقى فخر وشرف

أكد أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، أنه فخور ببلده مصر التي تعتبر أعرق وأشرق وأقدم دولة على وجه الأرض .



وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جاهز أفقد حياتي من أجل مصر ".



وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" لو هقدم روحي لبلدي يبقى فخر وشرف كبير ودي اقل حاجة نقدر نعملها لبلدنا ".

وأكمل احمد عبد القادر ميدو :" إحنا اتربينا على عظمة مصر وإحنا شفنا أحداث 30 يونيو تحت قيادة بطل وقائد ملهم لينا وهو الرئيس السيسي ".

ولفت أحمد عبد القادر ميدو :" مصر بها مؤسسات قوية والشعب المصري عظيم والمصريون هزموا الإخوان ".

