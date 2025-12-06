رئيسة القومي للمرأة تسلم الشهادات للشركات الحاصلة على الختم المصرى للمساواة بين الجنسين

في أجواء احتفالية مميزة ضمن فعالية الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES، قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بتسليم الشهادات للشركات الحاصلة على هذا الختم تقديراً لالتزامها الحقيقي بمبادئ المساواة وتمكين المرأة في بيئة العمل. وقد بلغ عدد الشركات المكرَّمة 14 شركة جاءت جهودها نموذجاً يحتذى به في دعم تكافؤ الفرص.

وشملت قائمة الشركات:

شيراتون القاهرة، شيراتون ميرامار الجونة، شيراتون سوما باي، أسترازينكا مصر، جيد تكستايل القاهرة، جيد تكستايل الإسكندرية، الرواد للهندسة الحديثة، راية القابضة، راية للمباني الذكية، راية إليكتريك، راية لتجربة العملاء، راية لتكنولوجيا المعلومات، إيڤا لمستحضرات التجميل، وأمان القابضة.

خالص التهاني لجميع الشركات الحاصلة على ختم المساواة بين الجنسين، مع تمنياتنا بمزيد من النجاحات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز بيئة عمل أكثر عدلاً وشمولاً.