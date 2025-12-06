قلت أخسر ومصر تكسب.. أحمد عبد القادر ميدو يكشف كواليس التصدي لمؤامرة الإخوان أمام السفارات

كشف أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، كيفية تمكن شباب مصر في الخارج التصدي على مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال أحمد عبد القادر ميدو في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما شفت المؤامرة اللي بتحصل على سفارات مصر في الخارج قررنا التحرك واتقال لي هيبقى فيه مشاكل ليا وقلت اخسر ومصر تكسب ".

وتابع أحمد عبد القادر ميدو :" كل شباب مصر في الخارج قرروا الدفاع عن مصر وحماية السفارات المصرية رغم التهديدات ".



وأكمل أحمد عبد القادر ميدو :" نزلنا قدام كل السفارات المصرية اللي اتعرضت لهجوم في الخارج وكنا بنفتح لايف بين كل الشباب أمام كل السفارات ".



ولفت أحمد عبد القادر ميدو :"قلنا لعناصر تنظيم الإخوان لو فيكم دكر يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج ".