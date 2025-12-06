أمطار وانخفاض كبير في الحرارة .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار بدأت تؤثر على سواحل البحر الأحمر ومناطق من سيناء، مع سقوط أمطار طوال اليوم تصل أحيانًا إلى رعدية، مشيرًا إلى أن طبيعة المنطقة ساهمت في تكوّن السيول في سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار ستستمر غدًا على سواحل البحر الأحمر بشكل خفيف، وتزداد لتصبح متوسطة ورعدية على بعض المناطق الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري يوم الاثنين، محذرًا من تداعيات تكون السيول على الطرق والمناطق المنخفضة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا مستمرًا على مدار الأسبوع، حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 21 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بالبرودة، وتكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح وحتى الساعة 9 صباحًا.

ولفت إلى احتمال امتداد السحب لبعض المحافظات الشمالية والدلتا وقد تصل إلى القاهرة، مع إمكانية هطول أمطار كثيفة على العاصمة في حال ثبات التوقعات النهائية، وسيتم الإعلان عن الكميات المتوقعة في حينه.