قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري
زيادة معاشات المحامين | تفاصيل انعقاد مهم لـ عمومية النقابة
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: علينا تعلم الدرس إذا كنا جادين في إقامة حياه سياسية سليمة

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الحصر العددي للجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر التسع عشرة التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى في وقت سابق، قائلة: "نتيجة الحصر العددي لإجمالي 19 دائرة التي ألغتهم الوطنية للانتخابات في وقت سابق تطرح تساؤلات كثيرة جدًا تحتاج لإجابات من المسؤولين عن العملية الانتخابية، ومساءلة من قبل الجهات الرقابية لهؤلاء المسؤولين، حتى لو كانت تحقيقات داخلية يجب إجراؤها، وذلك إذا كنا جادين في إقامة حياة سياسية سليمة، خاصة بعد فيتو الرئيس الذي تدخّل لتصحيح مسار العملية الانتخابية، وبدون تدخله ربما كانت النتائج العبثية الأولى اكتملت كما هي".


وتابعت خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: "فوجئنا في قراءة نتائج الحصر العددي، والتي ستُعلن رسميًا من قبل الوطنية للانتخابات لاحقًا، بفجوة كبيرة في المقارنة بين النتائج الأولى في أرقام المرحلة الأولى قبل الإلغاء وبين نفس الدوائر بعد الإلغاء وإجراء الانتخابات مرة أخرى".

إعادة الانتخابات

وواصلت: "ممكن حد يقول ربما المشاركة أقل في تلك الدوائر بعد إعادة الانتخابات، جايز، لكن أن يكون الفارق شاسعًا في الأرقام بين نفس المرشحين في نفس الدوائر، وأن يحصل نفس المرشح بعد إعادة الانتخابات في الدائرة على ربع الرقم الذي حصل عليه قبل إلغاء الانتخابات في الدائرة؛ هذا فارق يحتاج لإجابة".


وأردفت: "في إجمالي 19 دائرة ملغاة سنجد تلك الفوارق، بل على العكس، بعض المرشحين في المرة الأولى كانوا فائزين، الآن أصبحوا خاسرين، والعكس صحيح، ناس كسبانة خسرت والعكس".

عدد المصوتين

وضربت أمثلة على ذلك قائلة: "نشوف دائرة إمبابة، كان عدد المصوتين 100 ألف مصوت في المرة الأولى، وفي المرة الثانية بعد إعادة الانتخابات في نفس الدائرة ما يزيد بقليل عن 27 ألف ما معنى ذلك يا جماعة؟ هذا ربع الرقم؟! مش معقول يوصل للربع على سبيل المثال، مرشح المحافظين إيهاب الخولي في المرة الأولى حصل على 22860 صوتًا، ثم بعد إعادة الانتخابات حصل على 1300 صوت فقط، وتذيل القائمة، بالإضافة إلى أن نشوى الديب بعد إعادة الانتخابات شاركت مرة أخرى ولديها إعادة".


وعلّقت: "هذه الأرقام غير منطقية، وموجودة في كافة الدوائر الملغاة، والجولة الثانية هي جولة الحق، وهذا يطرح أسئلة كثيرة، ويطرح أيضًا على الأجهزة الرقابية مسؤولية أكبر أن تكتشف ماذا حدث؟".

إهدار للمال العام

وبينت أن الانتخابات تكلفة كبيرة على الدولة، قائلة: "إحنا مش حمل إهدار للمال العام وعندما نطالب بالمحاسبة من قبل الأجهزة الرقابية، مش الهدف اشلاارة بأصابع الاتهام لأحد لكن، الهدف أننا نتعلم درسًا لكي لا يتكرر هذا الأمر، لأننا نريد أن نعيش حياة سياسية بها ثقة، وأن تصل أصواتنا، ومش كل مرة الرئيس يتدخل".

لميس الحديدي الانتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

أرشيفية

السودان.. مقـ.ـتل 50 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة على روضة أطـ.ـفال

صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي عن الهجوم في الخليل: مسلحان تسللا نحوة قوة المظليين وقتلا

بالصور

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد