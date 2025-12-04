الوطنية للانتخابات: تلقينا 27 شكوى في اليوم الثاني من التصويت بالدوائر المعاد فيها الاقتراع

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير اليوم الثاني والأخير لعملية التصويت في 20 دائرة تُجرى بها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد قرار إعادة الاقتراع في تلك الدوائر.

وأوضح المستشار أحمد بنداري خلال المؤتمر أن غرفة عمليات الهيئة وفرق المتابعة الميدانية رصدت انتظامًا عامًا في سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان، وسط تعاون كامل بين القضاة المشرفين وقوات التأمين، بما يضمن تيسير دخول الناخبين ودعم شفافية التصويت.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت 27 شكوى من المواطنين خلال اليوم الثاني من التصويت، وتم التعامل معها جميعًا وفق الإجراءات المقررة، مؤكدًا أن معظم الشكاوى تركزت حول الاستفسار عن اللجان، أو ملاحظات تتعلق بسير العملية داخل بعض المقرات، وتم فحصها والتأكد من عدم تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية.

الوقائع المرتبطة بسير التصويت

وأكد أن الهيئة تلقت أيضًا عددًا من الشكاوى المقدَّمة من بعض الأحزاب السياسية بشأن عدد من الوقائع المرتبطة بسير التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، وتم تحويل هذه الشكاوى إلى اللجان المختصة داخل الهيئة لفحصها والتأكد من حقيقتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مراحل العملية الانتخابية

واختتم بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع على مدار الساعة مجريات التصويت، وتلتزم بالحياد التام في كل مراحل العملية الانتخابية، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الساعات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق.