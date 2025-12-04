قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة
انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود .. ويمكن تسليحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
اسماء محمد


يعد الزعفران من أغنى الأعشاب بالفوائد الصحية ولكنه من أغلى الأنواع على الإطلاق.

ووفقا لما جاء في موقع mdanderson سمى الزعفران بالذهب الأحمر لانه باهظ الثمن بسبب صعوبة إنتاجه حيث تُقطف الشعيرات الحمراء أزهار الزعفران يدويًا وتشير إحدى الدراسات إلى أن إنتاج رطل واحد من الزعفران يتطلب حوالي 75,000 زهرة.

فوائد الزعفران

يحتوي الزعفران على مضادات أكسدة ومركبات حيوية أخرى وتُساعد مضادات الأكسدة على تقليل الجذور الحرة ، وبالتالي، تقليل تلف خلايا الجسم.

للزعفران تأثير مضاد للالتهابات وقد استُخدم تاريخيًا لعلاج الألم والحمى.

الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ويستكشف الباحثون إمكانية استخدام الزعفران لعلاج بعض الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، والاكتئاب.

ويدرس الباحثين إمكانية استخدام الزعفران لتحسين الذاكرة قصيرة المدى والوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية تنكسية واضطرابات الذاكرة.

أظهرت بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران فوائد ضد الخلايا السرطانية ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان هذا مفيدًا للبشر.

الزعفران


مخاطر وموانع الزعفران

يجب تجنب بعض الأشخاص لجرعات عالية من الزعفران، بما في ذلك:

النساء الحوامل
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكلى
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو المعرضين لخطر اضطرابات النزيف
غالبًا ما توجد هذه الجرعات العالية من الزعفران في المكملات الغذائية، وليس في الطعام.

قد يتفاعل الزعفران مع بعض الأدوية، بما في ذلك بعض علاجات السرطان وبعض أدوية الصحة النفسية و إذا كنت مصابًا بالسرطان، فتحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشأن أي مكملات غذائية تستخدمها.

أثار جانبية 

يذكر أن الجرعات العالية من مكملات الزعفران أو مستخلصه قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل:

تغير الشهية
يسبب الصداع
 أعراض القلق
تسييل الدم


لا تحدث هذه الآثار الجانبية نتيجةً لتناول أطعمة تحتوي على بهارات الزعفران بانتظام، بل قد تحدث عند تناول كميات كبيرة من مستخلص الزعفران ويعود ذلك إلى أن المركبات الموجودة في مستخلص الزعفران.
 

الزعفران فوائد الزعفران أضرار الزعفران الاثار الجانبية للزعفران الصداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

ياسر أبو شباب،

خائن تآمر ضد وطنه.. مصطفى بكري يعلق على مقـ.تل ياسر أبو شباب

عصام شيحة

عصام شيحة: إعلان نتائج 20 دائرة اليوم.. وتحسن الثقة بالعملية الانتخابية

صناعة السكر

استشاري تطوير المشروعات: قرار حظر استيراد السكر سيزيد من قوة الصناعة الوطنية

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد