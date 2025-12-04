اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية



يعد الزعفران من أغنى الأعشاب بالفوائد الصحية ولكنه من أغلى الأنواع على الإطلاق.

ووفقا لما جاء في موقع mdanderson سمى الزعفران بالذهب الأحمر لانه باهظ الثمن بسبب صعوبة إنتاجه حيث تُقطف الشعيرات الحمراء أزهار الزعفران يدويًا وتشير إحدى الدراسات إلى أن إنتاج رطل واحد من الزعفران يتطلب حوالي 75,000 زهرة.

فوائد الزعفران

يحتوي الزعفران على مضادات أكسدة ومركبات حيوية أخرى وتُساعد مضادات الأكسدة على تقليل الجذور الحرة ، وبالتالي، تقليل تلف خلايا الجسم.

للزعفران تأثير مضاد للالتهابات وقد استُخدم تاريخيًا لعلاج الألم والحمى.

ويستكشف الباحثون إمكانية استخدام الزعفران لعلاج بعض الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، والاكتئاب.

ويدرس الباحثين إمكانية استخدام الزعفران لتحسين الذاكرة قصيرة المدى والوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية تنكسية واضطرابات الذاكرة.

أظهرت بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الزعفران فوائد ضد الخلايا السرطانية ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان هذا مفيدًا للبشر.



مخاطر وموانع الزعفران

يجب تجنب بعض الأشخاص لجرعات عالية من الزعفران، بما في ذلك:

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكلى

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف أو المعرضين لخطر اضطرابات النزيف

غالبًا ما توجد هذه الجرعات العالية من الزعفران في المكملات الغذائية، وليس في الطعام.

قد يتفاعل الزعفران مع بعض الأدوية، بما في ذلك بعض علاجات السرطان وبعض أدوية الصحة النفسية و إذا كنت مصابًا بالسرطان، فتحدث إلى فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشأن أي مكملات غذائية تستخدمها.

أثار جانبية

يذكر أن الجرعات العالية من مكملات الزعفران أو مستخلصه قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل:

تغير الشهية

يسبب الصداع

أعراض القلق

تسييل الدم



لا تحدث هذه الآثار الجانبية نتيجةً لتناول أطعمة تحتوي على بهارات الزعفران بانتظام، بل قد تحدث عند تناول كميات كبيرة من مستخلص الزعفران ويعود ذلك إلى أن المركبات الموجودة في مستخلص الزعفران.

