انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أفاد مصدران في اتحاد البث الأوروبي لوكالة رويترز بأنه سيُسمح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2026، بعد أن صوّتت هيئات البث العامة على انسحابها بسبب تدخلها في مسابقة العام الماضي والعدوان على غزة.

مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2026

وأعلنت هيئات البث الإسبانية والأيرلندية والهولندية أنها لن تشارك في مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2026 في ضوء نتائج التصويت.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بالنتائج وكتب في بيان: "تستحق إسرائيل أن تُمثّل على جميع الأصعدة حول العالم".

وأضاف هرتسوج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : يسعدني أن إسرائيل ستشارك مجددًا في مسابقة الأغنية الأوروبية، وآمل أن تظل هذه المسابقة داعمةً للثقافة والموسيقى والصداقة بين الأمم والتفاهم الثقافي عبر الحدود.

وتابع "شكرًا لجميع أصدقائنا الذين دافعوا عن حق إسرائيل في مواصلة المساهمة والمنافسة في مسابقة يوروفيجن، ويُجسّد هذا القرار التضامن والألفة والتعاون، ويُعزّز روح الألفة بين الأمم من خلال الثقافة والموسيقى".