رعب في حي التفاح.. استشهاد فلسطينية وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد مواطنة، وإصابة عدد آخر، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

استشهاد فلسطينية بحي التفاح

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن جيش الاحتلال فتح النار صوب المواطنين الفلسطينيين في حي التفاح، ما أسفر عن استشهاد مواطنة، وإصابة العشرات بينها حالات حرجة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 70,125 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية لوكالة "وفا" ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,015، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 شهداء بينهم 7 شهداء جدد، وثامن انتشل جثمانه، و16 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 366 شهيدا، و938 مصابا، وجرى انتشال 619 جثمانا.