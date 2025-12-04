قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين

الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية
قسم الخارجي

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إجرامية مُرتبطة بتهريب 300 عامل إلى البلاد، معظمهم من نيبال.

مأساة العمال المهاجرين

وُضع العمال بشكل غير قانوني في مزارع بوسط وشرق إسبانيا، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على 11 شخصًا، وتُحقق مع شخصين آخرين وكان من بين الضحايا 322 شخصًا، معظمهم من نيبال ومن بين هؤلاء، كان 294 شخصًا يفتقرون إلى الوثائق اللازمة للعيش والعمل في إسبانيا.

وفي بيان لها، قالت الشرطة الإسبانية إن معظم المُهرَّبين دخلوا بتأشيرات سياحية - بما في ذلك تأشيرات لدول أخرى ضمن ما يُسمى بمنطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تضم 25 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، بالإضافة إلى ليختنشتاين وأيسلندا والنرويج وسويسرا.

وبعد وصولهم إلى إسبانيا، تم تجنيد العمال ونقلهم إلى مناطق مُختلفة من البلاد، حيث حُرموا من حقوقهم العمالية، وفقًا للشرطة.

في مقطع فيديو نشرته الشرطة الإسبانية، جلس عشرات الأشخاص جنبًا إلى جنب على مراتب مصفوفة في غرفة قذرة خافتة الإضاءة.

شبكة إسبانية لتهريب المهاجرين

وأفادت الشرطة بأن الشبكة الإجرامية رتبت إيواء الضحايا في مدينة ألباسيتي، جنوب شرق إسبانيا وحُشروا في غرف سيئة التهوية، ووصولهم إلى الحمامات محدود، في "ظروف معيشية مهينة وغير إنسانية تمامًا".

وزُعم أنهم نُقلوا من هناك يوميًا إلى المزارع وأوضحت الشرطة أن الرحلات كانت تتم في شاحنات صغيرة، بعضها لا يفي بمعايير السلامة، مضيفةً أنه في إحدى المرات توفي مواطن نيبالي في حادث مروري.

وتزعم الشرطة الإسبانية أن الضحايا الذين وظفتهم الشبكة الإجرامية في كثير من الحالات لم يتلقوا أجورًا مقابل أشهر من العمل، بالإضافة إلى وجبات غذائية أساسية للغاية.

ووفقًا للبنك الدولي، يعيش أكثر من 20% من سكان نيبال، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، في فقر.

شاحنات مميتة غرف خانقة الشرطة الإسبانية مأساة العمال المهاجرين العمال المهاجرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

بوتين يصل نيودلهي

بوتين يصل نيودلهي.. مودي يستقبله بالعناق وعروض ثقافية في مستهل زيارته الرسمية للهند

وزارة الخارجية

كيف تلتحق بوزارة الخارجية؟ الحلقة الثانية من دبلوكاست

براءة أحمد عبد القادر “ميدو” في بريطانيا بعد تصديه لمحاولة اقتحام السفارة المصرية

براءة أحمد عبد القادر “ميدو” في بريطانيا بعد تصديه لمحاولة اقتحام السفارة المصرية

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد