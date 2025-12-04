شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة إجرامية مُرتبطة بتهريب 300 عامل إلى البلاد، معظمهم من نيبال.

مأساة العمال المهاجرين

وُضع العمال بشكل غير قانوني في مزارع بوسط وشرق إسبانيا، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وألقت الشرطة الإسبانية القبض على 11 شخصًا، وتُحقق مع شخصين آخرين وكان من بين الضحايا 322 شخصًا، معظمهم من نيبال ومن بين هؤلاء، كان 294 شخصًا يفتقرون إلى الوثائق اللازمة للعيش والعمل في إسبانيا.

وفي بيان لها، قالت الشرطة الإسبانية إن معظم المُهرَّبين دخلوا بتأشيرات سياحية - بما في ذلك تأشيرات لدول أخرى ضمن ما يُسمى بمنطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تضم 25 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد، بالإضافة إلى ليختنشتاين وأيسلندا والنرويج وسويسرا.

وبعد وصولهم إلى إسبانيا، تم تجنيد العمال ونقلهم إلى مناطق مُختلفة من البلاد، حيث حُرموا من حقوقهم العمالية، وفقًا للشرطة.

في مقطع فيديو نشرته الشرطة الإسبانية، جلس عشرات الأشخاص جنبًا إلى جنب على مراتب مصفوفة في غرفة قذرة خافتة الإضاءة.

شبكة إسبانية لتهريب المهاجرين

وأفادت الشرطة بأن الشبكة الإجرامية رتبت إيواء الضحايا في مدينة ألباسيتي، جنوب شرق إسبانيا وحُشروا في غرف سيئة التهوية، ووصولهم إلى الحمامات محدود، في "ظروف معيشية مهينة وغير إنسانية تمامًا".

وزُعم أنهم نُقلوا من هناك يوميًا إلى المزارع وأوضحت الشرطة أن الرحلات كانت تتم في شاحنات صغيرة، بعضها لا يفي بمعايير السلامة، مضيفةً أنه في إحدى المرات توفي مواطن نيبالي في حادث مروري.

وتزعم الشرطة الإسبانية أن الضحايا الذين وظفتهم الشبكة الإجرامية في كثير من الحالات لم يتلقوا أجورًا مقابل أشهر من العمل، بالإضافة إلى وجبات غذائية أساسية للغاية.

ووفقًا للبنك الدولي، يعيش أكثر من 20% من سكان نيبال، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، في فقر.