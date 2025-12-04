شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب

باشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع شبكة ممارسة الحرام "رجل و 3 فتيات" عقب إلقاء مباحث الآداب القبض عليهم بسبب الإعلان عن الأعمال المنافية للآداب عبر "أبلكيشن" عبر الهاتف المحمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي يستعين بـ 3 فتيات ليل لعرضهن على راغبي المتعة الحرام عبر أبلكيشن يتفق من خلاله على موعد ومكان اللقاء والمقابل المادي بعدما يستقر راغب المتعة على إحدى الفتيات الثلاث من خلال صورهن المعروضة على الأبلكيشن.

وتحفظت النيابة على 5 هواتف محمولة كانت بحوزة المتهمين لحظة إلقاء القبض عليهم حيث تبين من خلال فحصها احتواءها على الأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين الاتهامات المسندة إليهم حيث عثر عليها على محادثات واتفاقات بين المتهم الرئيسي وراغبي المتعة الحرام الذي يختارون الفتيات لممارسة الرذيلة معهن.

قررت النيابة عقب الاستماع لأقوال المتهمين حبس المتهم الرئيسي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل الدعارة وحبس المتهمات الثلاث بتهمة ممارسة الدعارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص ، و 3 سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.