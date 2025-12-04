أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات

يبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات ، حيث يشهد مستخدمو الأتوبيسات بالقاهرة اهتمامًا متزايدًا بالتعديلات الجديدة على أسعار التذاكر، وذلك بعد قرار الهيئة تقسيم المحطات على 20 خطًا رئيسيًا داخل القاهرة الكبرى، ضمن خطة تطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءة الخدمة مع بداية عام 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم خطوط السير وتقديم خدمة أكثر دقة للركاب، مع تخفيف الأعباء المالية عبر إتاحة تذكرة كاملة تشمل جميع المحطات، وأخرى بنظام نصف المسافة.



أسعار التذاكر بعد التعديل على الخطوط العادية

أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة تفاصيل أسعار التذاكر الخاصة بالأتوبيسات العادية بعد تطبيق تقسيم المحطات، حيث جاءت الأسعار وفق الآتي ضمن التحديثات التي تستهدف تحسين الخدمة وتقليل تكلفة التنقل اليومي على المواطنين: كامل الخط 12 جنيهًا نصف المسافة 6 جنيهات وتم اعتماد هذا النظام لتوفير قدر أكبر من المرونة للركاب الذين لا يحتاجون لقطع كامل الخط.

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد تقسيم المحطات

أولاً: أسعار الخطوط العادية

كامل الخط: 12 جنيهًا

نصف المسافة: 6 جنيهات

ثانيًا: أسعار الخطوط المكيفة

كامل الخط: 20 – 23 – 25 جنيهًا (حسب الخط)

نصف المسافة: 15 جنيهًا

أسعار الخطوط المميزة حسب التقسيم الجديد

خط 24

نصف المسافة: 8 جنيهات

كامل الخط: 12 جنيهًا

خط 354

نصف المسافة: 18 جنيهًا

كامل الخط: 25 جنيهًا



خط 505

نصف المسافة من السلام: 10 جنيهات

نصف المسافة من الزهراء: 15 جنيهًا

خط 1018 داخل التجمع

نصف المسافة: 15 جنيهًا

كامل الخط: 17 جنيهًا

خدمة سوق السيارات الجديد

نصف المسافة: 20 جنيهًا

أسعار نصف التذكرة لعدد من خطوط النقل العام

قيم نصف التذكرة: 8 جنيهات

الخطوط الآتية:

الحي السابع

جامعة الأزهر

طريق النصر

البحوث

المنصورية

الدراسة

الحي الثامن – جامعة الأزهر – طريق النصر – العباسية – ميدان رمسيس – العتبة

الأسمرات – عبدالله العربي – الخليفة – امتداد رمسيس – العباسية – عبدالمنعم رياض

الطوب الرملي – مصطفى النحاس – جامعة الأزهر – طريق النصر – الدراسة

قيم نصف التذكرة: 10 جنيهات

التجمع الأول – الحي الثامن – جامعة الأزهر – العباسية – رمسيس – العتبة

المظلات – شبرا – رمسيس – العباسية – جامعة الأزهر – الحي السابع – السفارات – المقطم

التجمع الثالث – محور التسعين – محور المشير – رمسيس – العباسية – أحمد حلمي

التجمع الثالث – محور التسعين – الطريق الدائري – نادي السكة – العباسية – رمسيس – العتبة الجديدة



قيم نصف التذكرة: 18 جنيهًا

النزهة الجديدة – الحجاز – السبع عمارات – طريق القاهرة–السويس – الجامعة الأمريكية

الجامعة الأمريكية – محور التسعين – محور المشير – امتداد رمسيس – قسم الحدائق

قيم نصف التذكرة: من 10 إلى 17 جنيهًا (حسب عدد المحطات)

الجامعة الأمريكية (القاهرة الجديدة) – محور التسعين – الطريق الدائري – الخصوص



خطة تطوير شاملة بدأت بتقسيم الخطوط وتحديث الأسعار

تؤكد هيئة النقل العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة يجري تنفيذها تمهيدًا لعام 2026، تستهدف تحسين جودة الخدمة، وتنظيم مسارات الأتوبيسات، وتقديم نموذج أكثر تطورًا وإدارة دقيقة للتنقل داخل القاهرة الكبرى.

وتعد هذه التعديلات بداية لمرحلة جديدة تعتمد على تقسيم الخطوط وتحديد أسعار أكثر عدالة وفق عدد المحطات، بما يضمن خدمة أفضل وتقليل الأعباء على شريحة كبيرة من مستخدمي النقل العام.

منظومة التحصيل الإلكتروني

أطلقت هيئة النقل العام رسميًا المرحلة التجريبية لمنظومة التحصيل الإلكترون داخل أتوبيساتها، في خطوة تستهدف تحديث خدمات النقل وتعزيز التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.



تجهيز 300 أتوبيس

وقال الدكتور عصام عبد الخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، إن الخطة الحالية تتضمن تجهيز 300 أتوبيس بأجهزة الدفع الإلكتروني خلال ثلاثة أسابيع فقط، على أن يجري تعميم المنظومة تدريجيًا على كامل الأسطول.

تطبيق الدفع غير النقدي

وأوضح أن تطبيق الدفع غير النقدي سيُسهم في ضبط منظومة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

طرح كروت مدفوعة مسبقًا

وأضاف الشيخ أن الهيئة بدأت في طرح كروت مدفوعة مسبقًا مخصصة لاستخدام أتوبيسات النقل العام، مع توفيرها في المحطات النهائية ونقاط البيع المعتمدة، إلى جانب إتاحتها داخل الأتوبيسات لتسهيل حصول الركاب عليها دون عناء.

وفي إطار تطوير منظومة الدفع، كشف رئيس الهيئة عن قرب إطلاق تطبيق محمول يسمح للمستخدمين بشحن الكروت الإلكترونية ومتابعة الرصيد وعمليات الاستخدام بسهولة، بما يوفر وقت وجهد المواطنين ويجعل عملية الدفع أكثر سلاسة ومرونة.

خطة لتحديث منظومة النقل العام

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة النقل العام وتحسين كفاءتها، عبر إدخال حلول ذكية تلبي متطلبات المستخدمين وتواكب التطور المستمر في أساليب الدفع الحديثة.