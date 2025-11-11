مدبولي: تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى كهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن حضر توسعات شركة شنايدر إلكتريك التي تعمل علي تصدير نصف منتجاتها مشيرا الي ان المصنع يعمل علي توطين الصناعة المحلية وزيادة المكونات المملية في التصنيع.

وأضاف أن هناك عدد كبير من الشركات العالمية تتسابق لإقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية مشيرا الي ان نسبة الاستثمارات وصلت ١.٢ مليار دولار استثمارات في المنطقة .

وتابع مدبولي أن افتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي مشيرا الي ان الحكومة تتوسع في صناعة أتوبيسات الكهرباء مؤكدا أنه سيتم تحويل جميع أتوبيسات النقل العام الي كهرباء .