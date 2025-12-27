أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سحب منخفضة وفرص سقوط أمطار.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حالة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة.

سحب منخفضة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية وتحديثات خرائط توزيعات الطقس، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال سيناء تحديدا (العريش ورفح).

كما توجد السحب المنخفضة على مناطق من مدن القناة (الإسماعيلية والسويس) ومناطق متفرقة من الوجه البحري ومحافظة الإسكندرية والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أجواء شتوية ومنخفض جوي

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء اليوم شتوية بإمتياز فى معظم محافظات الجمهورية، ويبدأ تأثير منخفض جوي موجود فى طبقات الجو العليا، له تأثير على بعض المحافظات الشمالية، وهناك فرص لسقوط أمطار، خاصة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم متوقع سقوط أمطار متوسطة على أماكن من السواحل الشمالية وشمال سيماء، تمتد إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة فى أماكن من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وبدأت بالفعل فى بعض محافظات شمال الوجه البحري الإسكندرية.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبري

وتابعت أن الأمطار ستمتد إلى بعض المحافظات الداخلية، ولكن بكميات أقل، وتكون خفيفة فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة، إضافة إلى زيادة فى سرعات الرياح على البحر المتوسط، وتصل إلى 60 كم علي الساعة، وتؤدي إلى إضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بإرتفاع أمواج تصل ما بين ال2.5 إلى 3.5 متر، ونشاط للرياح فى الأماكن الداخلية ما بين ال30 إلى ال40 كم على الساعة.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة اليوم تنخفض عن الأيام الماضية، والعظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل إلى 20 درجة مئوية.