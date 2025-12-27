شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

تشهد معظم محافظات الجمهورية اليوم أجواء شتوية بامتياز، مع تأثير منخفض جوي في طبقات الجو العليا على بعض المناطق الشمالية، ما أدى إلى فرص لسقوط أمطار، خاصة على السواحل المطلة على البحر المتوسط.

أجواء شتوية بإمتياز

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء اليوم شتوية بإمتياز فى معظم محافظات الجمهورية، ويبدأ تأثير منخفض جوي موجود فى طبقات الجو العليا، له تأثير على بعض المحافظات الشمالية، وهناك فرص لسقوط أمطار، خاصة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم متوقع سقوط أمطار متوسطة على أماكن من السواحل الشمالية وشمال سيماء، تمتد إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة فى أماكن من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وبدأت بالفعل فى بعض محافظات شمال الوجه البحري الإسكندرية.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبري

وتابعت أن الأمطار ستمتد إلى بعض المحافظات الداخلية، ولكن بكميات أقل، وتكون خفيفة فى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة، إضافة إلى زيادة فى سرعات الرياح على البحر المتوسط، وتصل إلى 60 كم علي الساعة، وتؤدي إلى إضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بإرتفاع أمواج تصل ما بين ال2.5 إلى 3.5 متر، ونشاط للرياح فى الأماكن الداخلية ما بين ال30 إلى ال40 كم على الساعة.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة اليوم تنخفض عن الأيام الماضية، والعظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل إلى 20 درجة مئوية.

أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين توخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

